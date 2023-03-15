تركي آل الشيخ: قلبي مع السعوديين المشتركين ببطولة الشطرنج

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن مساندته للمشتركين السعوديين في بطولة الشطرنج التي ترعاها وتنظمها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج.

آخر الاستعدادات لبطولة الشطرنج التي ترعاها وتنظمها هيئة الترفيه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج الذي أتشرف بعضويته بجوائز كبيرة وبمشاركة أكثر من ١٠٠ لاعب ولاعبة من كل وطننا العربي … كل التوفيق … أنا على حياد ولكن قلبي مع المشتركين السعوديين طبعا. ❤️ pic.twitter.com/diS5t6oz6y — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 14, 2023

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر آخر الاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى أنه يقف على الحياد ويتمنى التوفيق لكل المشتركين ولكن قلبه مع المشتركين السعوديين.

بطولة الشطرنج

وتنظم الهيئة بطولة الشطرنج بجوائز كبيرة، وبمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الوطن العربي، ضمن مسابقات تقويم الرياض بمنطقة بوليفارد رياض ستي، والتي من المقرر رسميًا إقامتها يومي الجمعة والسبت 17-18 مارس 2023 الموافق 25-26 شعبان 1444هـ، والجدير بالعلم أن الجوائز المقدمة تصل إلى 600 ألف ريال بالإضافة لجوائز قيمة أخرى للفائزين.