تركي آل الشيخ: يوم العلم يعكس وحدة المملكة وتطلعها لمستقبل أكثر نماء

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رفع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة يوم العلم.
وقال المستشار تركي آل الشيخ إن تخصيص يوم 11 مارس من كل عام يومًا للعلم، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالدلالة والرمزية الوطنية التي يمثلها علم المملكة الذي جمع في مضامينه مفاهيم العدل والقوة والتوحيد والنماء”.
وأضاف أن “يوم العلم مناسبة وطنية تعبر عن وحدة المملكة واعتزاز شعبها بالمستويات الرفيعة التي حققتها في مختلف المجالات، ووصولها لمستويات متقدمة في الأمن والرخاء، وتطلعها لمستقبل أكثر نماء وإشراقا”.
وأبان آل الشيخ أن علم المملكة كان خير شاهد على مسيرتها العظيمة، حيث رافقها منذ البدايات حتى أصبح راية للنماء والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واختتم بقوله إن يوم العلم يمثل دلالة واضحة على الائتلاف والوحدة الوطنية، كما يمثل راية عز يفخر السعوديون بشموخها وارتفاعها الذي يعبر عن مكانة البلاد الذي تمثله بين بلدان العالم.