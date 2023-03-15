تركي العواد: علي البليهي يحتاج للنضج وتفكيره خارج الملعب لا يُفيده

طالب تركي العواد حارس مرمى نادي الهلال السابق، المدافع علي البليهي بالنضج والتركيز داخل الملعب وعدم الالتفات إلى الأمور التي تحدث خارج الملعب.

تركي العواد لـ #في_المرمى: يجب أن ينضج علي البليهي.. فالتفكير خارج الملعب يجعله في وضع لا يُحسد عليه pic.twitter.com/kBMC0jArPm — العربية – في المرمى (@FilMarma) March 15, 2023

وقال العواد لـ برنامج ” في المرمى” المذاع على قناة العربية: ” علي البليهي يجب أن يكون ناضجًا هو بحاجة إلى هذا الأمر، مدافع كبير وصاحب قدرات وله شخصية، ولكن عليه أن يكون مفيدًا للفريق أكثر وألا يلتفت للأمور التي تحدث خارج الملعب، لأن هذا لن يفيده وسيجعله في موقف لا يُحسد عليه”.

طرد علي البليهي أمام الفتح

وأضاف: ” طرد على البليهي في مباراة الفتح أمس بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين يدل على عدم تركيزه، صحيح أن سلمان الفرج أخطأ في كرة، وتسببت في حصول البليهي على بطاقة صفراء، لكن البطاقة الأولى له كان يجب عليه التفكير فيها كثيرًا قبل أن يحصل عليها”.

وكان نادي الهلال انتصر على الفتح بثلاثية مقابل هدف، ليصعد لمواجهة نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 أبريل المقبل.

ملخص المباراة

وفي مباراة الفتح، سجل محمد كنو الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، ثم نجح بعدها اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة الـ25 مستغلًّا خطأ في تمركز لاعبي الأزرق.

وفي الشوط الثاني، عزز الأزرق من تقدمه بالهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الـ49 من عمر الشوط.

ثم في الدقيقة الـ84 سجل النجم النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثالث لأزرق الرياض بعد تمريرة جيدة من القائد سلمان الفرج.