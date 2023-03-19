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على هامش ملتقى أبها للسياحة الرياضية والإعلام

تركي الغامدي لـ”المواطن”: أبها أصبحت جاذبة سياحيًا

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
تركي الغامدي لـ”المواطن”: أبها أصبحت جاذبة سياحيًا
المواطن - فريق التحرير - تصوير حسن عسيري

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انطلقت أول أمس أعمال ملتقى أبها للسياحة الرياضية والإعلام بالغرفة التجارية الصناعية بأبها، حيث استمر لمدة ثلاثة أيام.

وعلق الإعلامي الرياضي والناقد في برنامج “أكشن مع وليد” تركي الغامدي على أعمال الملتقى قائلًا في تصريحات خاصة لـ”المواطن“: “سعدت بذهابي إلى مدينة أبها للمرة الأولى وصُدمت بكرم الضيافة، وبتطورها، أبها هي كنز للسعودية، ولا يجب نسيان دور أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال؛ بسبب التطور الكبير الذي تعيشه أبها”.

تركي الغامدي يُشيد بالرياضة في أبها

وأضاف تركي الغامدي: “يجب أيضًا تسليط الضوء على اهتمام الأمير تركي بن طلال بناديي أبها وضمك واهتمامه بالرياضة، انعكس بشكل كبير على المنطقة، حضوره لتدريباتهما ودعمها في حضوره للمباريات”.

وتابع تركي الغامدي: “أبها أصبحت جاذبة للسياحة الداخلية في السعودية، وسوف تجذب السائحين من خارج المملكة مع استضافتها لأهم الأحداث مثل بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية”.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بورشة عمل ”أساليب تطوير الإعلام السياحي”، حيث تم مناقشة طرق تحسين كفاءة الإعلام لتنمية السياحة والترويج لها، والتعريف بما يحتويه البلد من معالم سياحية متنوعة، باستخدام كافة الطرق والسبل الممكنة لتكون قادرة على جذب السياح.

تفاصيل ملتقى أبها للسياحة الرياضية

وفي ملتقى أبها للسياحة الرياضية والإعلام تلا ذلك جلسات حوارية عن السياحة الرياضية والإعلام، حيث ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالتطوير في مفهوم السياحة الرياضية.

عقب ذلك عقدت ورشة الثانية بالملتقى بعنوان ”الاتجاهات الحديثة للمواسم السياحية” نوقشت من خلالها توجهات المملكة لفتح أبوابها لكافة السياح الراغبين بالاكتشاف والمغامرة والتجوال، والسماح بإصدار التأشيرات السياحية لكافة المهتمين بالثقافة والتراث والطبيعة والمغامرة، مع تهيئة الأجواء المناسبة لتلبية رغباتهم في تَتبُّع المسارات الصحيحة لاكتشاف الكنوز التراثية.

من جانبه أكد الأمين العام لغرفة أبها، الدكتور رياض آل عقران، على أن غرفة أبها تسعى من خلال تعاونها مع شركائها في تنظيم الملتقى إلى دمج بين الرياضة والسياحة، ليكون مفهومًا مستحدثًا مع دعم قطاع السياحة الرياضية بمنطقة عسير، والعمل على جعلها إحدى الوجهات الرياضية السياحية من خلال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مما سيكون له أكبر الأثر من الناحية الاقتصادية، خاصة في مجال السياحة الرياضية من خلال دعم الاستثمار الرياضي.

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