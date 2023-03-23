تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أمضى 6 أشهر بالصحراء لاسترداد الرياض

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أكد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الملك عبدالعزيز رحمه الله- أمضى 6 أشهر في الصحراء ليبلغ مراده في استرداد الرياض.
فيديو | الأمير تركي الفيصل: الملك عبد العزيز أمضى 6 أشهر في الصحراء ليبلغ مراده في استرداد الرياض #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/t3IkFlbD6N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2023
وأضاف الفيصل في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الملك عبدالعزيز جمع حوله إخوانه وأبناء عمومته ومن اتبعه من الجالية السعودية المقيمة في الكويت، ممضيًا في الصحراء 6 أشهر من أجل استرداد الرياض.
ولفت إلى أن الملك عبد العزيز زاحم صفوف الدول العظمى ليضع المملكة في الصف الأول، فبدهائه وحسن سلوكه استطاع أن يفرض نفسه أمام الآخرين، على الرغم من قلة الإمكانيات التي كانت لديه.
فيديو | الأمير تركي الفيصل: الملك عبد العزيز زاحم صفوف الدول العظمى ليضع المملكة في الصف الأول #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/lPurHJ1rkP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2023
وأكد الأمير تركي الفيصل أن بريطانيا قامت بالتنقيب عن النفط بعد اكتشاف البترول في البحرين والكويت والعراق ووجوده بإيران في السابق، ما يدل على أنه ربما يوجد اكتشافات على سواحل المملكة القريبة من هذه المنطقة.
ولفت إلى أن بريطانيا أرسلت بعثة للتنقيب، لكنه لا يعتقد أنها اتبعت أيديولوجية معينة أثناء ذلك، فالتقرير الذي بعثته لندن للملك عبدالعزيز يقول إنه ليس هناك مخزون بترولي في الأراضي السعودية، وهذا يوضح فشل البعثة.
وأشار: “أعتقد أن بريطانيا بعد ما تم اكتشاف البترول بالمملكة أحست بصدمة كبيرة وندم بسبب العثور”.
فيديو | الأمير تركي الفيصل: بريطانيا فشلت في التنقيب عن النفط ولا أعتقد أنها اتبعت أيديولوجية معينة أثناء ذلك#مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/OQsya83NIn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 23, 2023