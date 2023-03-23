Icon

الدفاع المدني: احذروا مخاطر الحوادث المنزلية في رمضان Icon أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض Icon زلزال قوي يضرب أنقرة Icon ‏أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي Icon ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف Icon العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته Icon الدفاع الأمريكية تحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسة Icon رفع الطاقات التشغيلية في الحرمين الشريفين لاستقبال أول جمعة في رمضان Icon توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان Icon سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد فشل بريطانيا في التنقيب

تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أمضى 6 أشهر بالصحراء لاسترداد الرياض

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أمضى 6 أشهر بالصحراء لاسترداد الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الملك عبدالعزيز رحمه الله- أمضى 6 أشهر في الصحراء ليبلغ مراده في استرداد الرياض.

المملكة بين الدول العظمى

وأضاف الفيصل في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الملك عبدالعزيز جمع حوله إخوانه وأبناء عمومته ومن اتبعه من الجالية السعودية المقيمة في الكويت، ممضيًا في الصحراء 6 أشهر من أجل استرداد الرياض.

ولفت إلى أن الملك عبد العزيز زاحم صفوف الدول العظمى ليضع المملكة في الصف الأول، فبدهائه وحسن سلوكه استطاع أن يفرض نفسه أمام الآخرين، على الرغم من قلة الإمكانيات التي كانت لديه.

التنقيب عن البترول

وأكد الأمير تركي الفيصل أن بريطانيا قامت بالتنقيب عن النفط بعد اكتشاف البترول في البحرين والكويت والعراق ووجوده بإيران في السابق، ما يدل على أنه ربما يوجد اكتشافات على سواحل المملكة القريبة من هذه المنطقة.

ولفت إلى أن بريطانيا أرسلت بعثة للتنقيب، لكنه لا يعتقد أنها اتبعت أيديولوجية معينة أثناء ذلك، فالتقرير الذي بعثته لندن للملك عبدالعزيز يقول إنه ليس هناك مخزون بترولي في الأراضي السعودية، وهذا يوضح فشل البعثة.

وأشار: “أعتقد أن بريطانيا بعد ما تم اكتشاف البترول بالمملكة أحست بصدمة كبيرة وندم بسبب العثور”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم