تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز وأد الاقتتال الداخلي وفرض سيطرته على الأمريكان

أوضح الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن السياسة الخارجية للملك عبدالعزيز كانت تقوم على مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”.

فيديو | الأمير تركي الفيصل: مبدأ الملك عبد العزيز الأول في سياسته الخارجية هو "لا ضرر ولا ضرار" #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/S0Uhi4Swh9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023

سياسة الملك عبدالعزيز

وأشار الفيصل في حواره لبرنامج “مسافة” على “قناة الإخبارية” إلى أن سياسات التعامل في الأردن والحجاز تعتمد في جغرافيتها على المصالح، لافتًا إلى أنه حتى أثناء الحرب العالمية سواء كانت مع بريطانيا أو مع العثمانيين كان يتعامل أيضًا من منطلق “لا ضرر ولا ضرار”.

الوجود النفطي للأمريكان

وفيما يتعلق بالمخزون النفطي، أضاف الفيصل أن المخزون الذي وجدته الولايات المتحدة جعلها منافسًا لبريطانيا التي كانت مسيطرة حينذاك على منابع النفط في البحرين والكويت والعراق وإيران، قائلًا: إن “امريكا لم يكن لها وجود” في هذه المناطق، سواء من خلال وجود نفطي أو من خلال الشركات الأمريكية، لذا حدث نوع من التوازن بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

فيديو | الأمير تركي الفيصل: الملك عبد العزيز فرض شروطه على شركات تنقيب النفط الأميركية#مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/qBWBSWARQw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023

الملك عبدالعزيز والشركات الأمريكية

وأكد الفيصل أن الملك عبدالعزيز كان حريصًا في اتفاقياته مع الولايات المتحدة على فرض شروطه على الشركات الأمريكية في المنطقة إلى جانب المبدأ التجاري، مُدللًا على ذلك بالوجود الأمريكي في الظهران فقد حرص الملك عبدالعزيز على تقليل اختلاط المواطن السعودي مع الأجانب، حيث كانت هناك نزعات في التعامل مع الأجانب داخل المملكة حينها، والتي أدت في يومٍ ما قبل الاكتشاف البترولي لنشوب حرب شبه أهلية مع الملك عبدالعزيز وبين من عارضوا تعامله مع الأجانب ودخول أدوات حديثة مثل الراديو والسيارات وغيرها، لذا قام بفرض سيطرته على الشركات الأمريكية وليس العكس.

الملك عبدالعزيز والإخوان

وأضاف الفيصل أن الملك عبدالعزيز تمتع بهيبة وشخصية مميزة مع الآخرين، منوهًا إلى أن علاقته بالإخوان في بدايتها في نجد والهجر حيث أسس لهم تعليم الدين والتي عرفت حينها باسم “المداينة” وتعني من وهبوا نفسهم بالدور التثقيفي للقراءة واستزراع الأرض، وحين اختلفت بعض قيادات الهجر مع الملك عبدالعزيز، تعامل معهم بمبدأ “وجادلهم بالتي هي أحسن”، حيث أجريت العديد من جلسات الحوار، ولكن الأطماع الشخصية سيطرت على عقول بعض هذه القيادات، حتى أعلنوا العصيان وحاولوا الإضرار بأمن المملكة وحاولوا التعدي على أمن العراق، حينها فقط واجههم الملك عبدالعزيز عسكريًّا.

فيديو | الأمير تركي الفيصل: الملك عبد العزيز تمتع بهيبة وشخصية مميزة مع الآخرين.. وجادل رافضي الاستقرار بالتي هي أحسن #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/xQDJ3R2CQS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023

زعامة الملك عبدالعزيز

وقال الفيصل: إن الملك عبدالعزيز آل سعود اتخذ قرارات صارمة لمنع التقاضي وفق الأهواء، مشيرًا إلى أنه وضع الجميع سواسية أمام القانون الإسلامي.

فيديو | الأمير تركي الفيصل: الملك عبد العزيز اتخذ قرارات صارمة لمنع التقاضي وفق الأهواء.. ووضع الجميع سواسية أمام القانون الإسلامي #مسافة#الإخبارية pic.twitter.com/4Z8Ng8myHc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023

وأضاف الفيصل أن الملك عبدالعزيز كان يهدف بتوطين البادية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بكل معانيها، بحيث لا يكون مجالًا للنزاعات المبنية على الثأر والانتقام، ليسود فوق هذا كله حكم الشرع.

وأشار إلى أن هذه النزاعات كان ينتج عنها اقتتال أو أخذ بالثأر، وأوضح أنه تم فرض الشريعة على الجميع بحيث يكون الجميع متساوين في واجباتهم تجاه الاستقرار والأمن، مقابل مسؤوليات الدولة لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين.