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أكد أن القضية الفلسطينية هاجس السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز

تركي الفيصل: المملكة أقنعت فرنسا بالعدول عن تمويل إسرائيل

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
تركي الفيصل: المملكة أقنعت فرنسا بالعدول عن تمويل إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن القضية الفلسطينية هاجس حكام المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز.

هاجس أصيل

وأوضح الفيصل في حواره لبرنامج “مسافة” على “قناة الإخبارية”، أن القضية الفلسطينية كانت دائمًا هاجسًا أصيلًا بالمملكة ليس فقط في عهد الملك فيصل، ولكن منذ عهد الملك عبدالعزيز.

وأضاف أن الملك عبدالعزيز رحمه الله عندما كان الانتداب البريطاني على فلسطين وقامت المنظمات الإسرائيلية اليهودية بالتعدي على المواطنين الفلسطينيين، خاطب السلطات البريطانية بأن عليهم مسؤولية بشأن الأمن والأمان في فلسطين ولا يدعوا مجالًا لهذه المنظمات الإرهابية بأن تؤثر على سلامة الفلسطينيين.

وقف تمويل إسرائيل

وأشار إلى أن الملك فيصل استطاع إقناع فرنسا أقوى ممول لإسرائيل بالعدول عن تمويلها لها ومناهضة العدوان على فلسطين.

ولفت إلى أن الرئيس ديجول آنذاك أصدر بيانًا بعد زيارة الملك فيصل يؤكد فيه أن فرنسا ستعارض وستناهض المعتدي في هذه الأزمة، كما قطع كل الاتصالات مع إسرائيل بعد قيامها بالحرب والتعدي.

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