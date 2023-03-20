تركي الفيصل عن حضوره نيابة عن اخيه خالد في حفل جائزة الملك فيصل: أصابه الداء العسِر كورونا

ألقى الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، كلمة خلال حفل جائزة الملك فيصل العالمية.

فيديو | مع قرب حلول ذكرى استشهاد الملك فيصل.. الأمير تركي الفيصل يدعو لقراءة الفاتحة على روحه#الإخبارية pic.twitter.com/W61t7ISsIM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 20, 2023

وجاء في نص كلمة الأمير تركي الفيصل ما يلي:

كلمة تركي الفيصل

أيها الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونحنُ نعيشُ هذه الأيامَ ذكرى استشهادِ الفيصلِ، مَنْ تحمِلُ هذه الجائزةُ اسمَهُ، فلنقرأْ على روحِ الفيصلِ الفاتحَةَ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴿﴾

اللهمَّ اجْعَلْ هذا البلدَ آمنًا مُعتبرْ، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفرْ ووليِّ عهدهِ دارئِ الخطرْ. فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضرْ، لأنوبَ عن صاحبِ العِبرْ، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِرْ؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِرْ، وابتهجُوا بعطاءِ فِكرْ، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَرْ.

تفاصيل الجائزة

وتتوّج جائزة الملك فيصل العالمية، ثماني شخصيات عربية وعالمية في مجالات خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والطب والعلوم واللغة العربية، وتوزع في حفل يقام مساء اليوم في مدينة الرياض جوائزها السنوية التي بدأت قبل نحو خمسة عقود لتكريم جهود خدمة الإنسان وإثراء البشرية بالأعمال الرائدة.

وأعلنت أمانة الجائزة أسماء الفائزين بالدروة الخامسة والأربعين لعام 2023، وذهبت جائزة خدمة الإسلام مناصفة بين الأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل من كوريا، تثمينًا لمساهمته في ترجمة العديد من الكتب الإسلامية إلى اللغة الكورية، بجودة عالية ودقة ووضوح.

ويشاركه في الجائزة من الإمارات الشيخ ناصر عبدالله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية، وأثمرت بناء العديد من المراكز الإسلامية والمدارس والمستشفيات ورعاية آلاف الأيتام ودعم المحتاجين في قارة إفريقيا.