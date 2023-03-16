تزكية إنفانتينو رئيسًا لـ فيفا حتى 2027

أُعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالتزكية، في ولاية أخرى من 2023 وحتى عام 2027.

إنفانتينو رئيسًا لولاية جديدة

وجاء إعادة انتخاب إنفانتينو في مؤتمر الاتحاد الدولي رقم 73 الذي أُقيم في كيجالي برواندا، اليوم الخميس، وذلك لفترة ثالثة، منذ أن تولى رئاسة “فيفا” للمرة الأولى في عام 2016 خلفًا للسويسري جوزيف سيب بلاتر.

وكان السويسري جياني قد أعيد انتخابه لولاية ثانية للاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر يونيو من عام 2019، كما انتخب كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية في شهر يناير عام 2020.

أول تعليق بعد إعادة الانتخاب

وعلق إنفانتينو في المؤتمر، قائلًا: “فيفا وعد بتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم، وهو تحقق مع قطر 2022، بتنظيمها بطولة على ملاعب استثنائية وبنية تحتية مميزة”.

وواصل جياني تصريحاته قائلًا: “كوني رئيسًا للفيفا فهذا يمثل شرف وفخر كبير، وهذه مسؤولية عظيمة، أشعر بالتواضع من دعمكم، وأعد بمواصلة خدمة فيفا وكرة القدم في جميع أنحاء العالم”.