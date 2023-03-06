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مع هطول أمطار غزيرة

تساقط البرد وبروق تضيء سماء حائل

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
تساقط البرد وبروق تضيء سماء حائل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة حائل، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة صاحبها صواعق وبروق، مع تساقط البرد.

ووثق مقطع فيديو متداول، الحالة المطرية التي تشهدها حائل، وصوت الصواعق والبروق الذي يضيء المنطقة.

كما وثق مقطع آخر، هطول الأمطار الغزيرة على حي الوادي بحائل، حيث صاحبها تساقط للبرد، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار جديدة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي حائل من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

أمطار على حائل
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من حائل، وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، حائل، موقق) حتى الساعة الثانية عشرة من صباح غد الثلاثاء.

وأهابت المديرية العامة الجميع عند هبوب الرياح والعواصف الرمية، بالبقاء في مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة، والحذر عند المرور بجوار الأعمدة والأجسام المعلقة كاللوحات وغيرها.

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