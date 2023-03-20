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لم يتم تسجيل إصابات

تسرب نفطي غرب الكويت وإعلان الطوارئ

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
تسرب نفطي غرب الكويت وإعلان الطوارئ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد، مؤكدة عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب.

غازات سامة

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، لم تتأثر عمليات الإنتاج في موقع الحادث على الإطلاق، كما لم يتم تسجيل أو رصد أي غازات سامة، حيث عملت الفرق المعنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا السياق وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

من جانبه، قام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان بزيارة تفقدية إلى الموقع الذي حدث فيه تسرب نفطي في منطقة عمليات الشركة بغرب الكويت.

تجنب أي إصابات

واطلع العيدان وبرفقته عدد من المسؤولين في الشركة والمشرفين على إدارة حالة الطوارئ في الموقع، على تفاصيل ما جرى والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة وقوع الحادث، والتي نجحت بتجنب أي إصابات في صفوف العاملين.

كما استمع إلى شرح حول الإجراءات المتواصلة لضمان إغلاق منطقة الحادث في أسرع وقت ممكن وعودة الأمور كافة إلى طبيعتها، فضلًا عن تعريفه بتفاصيل الجهود التي بذلها المعنيون في كل الفرق والإدارات المسؤولة عن أعمال مواجهة التسرب للتأكد من عدم توسع رقعته، والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في الشركة بمثل هذه الأوضاع.

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