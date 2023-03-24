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شاركوا صورًا لسجلات الدردشة

تسرّب محادثات تشات جي بي تي بسبب خلل فني

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ صباحاً
تسرّب محادثات تشات جي بي تي بسبب خلل فني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس روبوت الدردشة، تشات جي بي تي، أن خللًا فنيًّا في الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، سمح لبعض المستخدمين برؤية عناوين محادثات مستخدمين آخرين.

سجلات الدردشة

يأتي ذلك بعد أن شارك مستخدمون على موقعي التواصل الاجتماعي، ريديت وتويتر، صورًا لسجلات الدردشة التي قالوا إنها لا تتعلق بهم.

وأردف الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، المعنية بالذكاء الاصطناعي، سام ألتمان، أن الشركة تشعر بالامتعاض، ولكن تم إصلاح الخطأ الكبير الآن. ولكن يظل العديد من المستخدمين قلقين بشأن الخصوصية أثناء استخدام منصة تشات جي بي تي. وقد استخدم ملايين الأشخاص روبوت تشات جي بي تي لكتابة الرسائل وكتابة الأغاني وحتى لوضع الشفرات، منذ إطلاقه في شهر نوفمبر من العام الماضي، بحسب تقرير نشر في موقع بي بي سي بالعربي.

تخزين المحادثات

من المعروف أن كل محادثة أُجريت تخزّن عبر المنصة في شريط سجل تخزين دردشة المستخدم، حيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا. ولكن في وقت مبكر من يوم الاثنين، بدأ المستخدمون في رؤية محادثات تظهر في سجلهم، وقالوا إنهم لم يجروها عبر تشات جي بي تي.

 

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