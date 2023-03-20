تشافي يُعادل رقم جوارديولا بعد الفوز على Real Madrid

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن سبب تسمية هذا الأسبوع بـأسبوع التساوي
نجح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، في معادلة رقم مواطنه بيب جوارديولا في عدد الانتصارات على Real Madrid في الكلاسيكو خلال عام واحد، حيث حقق الثنائي الفوز على الريال في 3 مباريات في الكلاسيكو خلال سنة واحدة.
كما وصل برشلونة إلى الفوز رقم 100 في كلاسيكو الأرض على ريال مدريد في كل المسابقات، كما نجح تشافي في أن يحقق الفوز الرابع له ضد ريال مدريد من أصل 6 مباريات خاضها ضد فريق العاصمة الإسبانية في كل المسابقات.
ونجح برشلونة كذلك في أن يهزم ريال مدريد على أرضه في “الكامب نو” للمرة الأولى منذ عام 2018، حيث فاز برشلونة وقتها بخماسية لهدف.
وفي كلاسيكو أمس، كان Real Madrid تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.
ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، نجح نادي برشلونة في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ92.
وبعد مباراة برشلونة ضد الريال، أصبح رصيد برشلونة 68 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني.