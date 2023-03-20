تشافي يُعادل رقم جوارديولا بعد الفوز على Real Madrid

نجح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، في معادلة رقم مواطنه بيب جوارديولا في عدد الانتصارات على Real Madrid في الكلاسيكو خلال عام واحد، حيث حقق الثنائي الفوز على الريال في 3 مباريات في الكلاسيكو خلال سنة واحدة.

كما وصل برشلونة إلى الفوز رقم 100 في كلاسيكو الأرض على ريال مدريد في كل المسابقات، كما نجح تشافي في أن يحقق الفوز الرابع له ضد ريال مدريد من أصل 6 مباريات خاضها ضد فريق العاصمة الإسبانية في كل المسابقات.

ونجح برشلونة كذلك في أن يهزم ريال مدريد على أرضه في “الكامب نو” للمرة الأولى منذ عام 2018، حيث فاز برشلونة وقتها بخماسية لهدف.

وفي كلاسيكو أمس، كان Real Madrid تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.

الفارق بين برشلونة و Real Madrid يصل إلى 12 نقطة

ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي برشلونة في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز القاتل عبر اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ92.

وبعد مباراة برشلونة ضد الريال، أصبح رصيد برشلونة 68 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني.