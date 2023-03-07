تشخيص المرضى بالبحث في الإنترنت من أكبر الأخطاء

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حذّر استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني، من مخاطر تشخيص الحالات الصحية بالبحث في الإنترنت.
فيديو | استشاري مكافحة العدوى د. محمد حلواني: تشخيص الحالات الصحية عن طريق البحث في الإنترنت من أكبر الأخطاء#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/041iBsZDkE
— إذاعة الإخبارية (@EKH_Radio) March 6, 2023
وقال حلواني، عبر أثير إذاعة الإخبارية: إن ذلك الأسلوب من أكبر الأخطاء، لذلك يفضل أن يستخدم الإنترنت في الاطلاع على الأمور التوعوية.
وتابع: أن الإحساس بأية أعراض كألم في الصدر أو تعرق دون إجهاز أو نغزات غير طبيعية، يستوجب الذهاب إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأمراض تعتمد على الحالة النفسية.
واستطرد: أن الحصول على أي معلومة مقروءة على أنها تشخيص قد يؤدي إلى استخدام المريض دواء غير مفيد وضارًّا وليس له علاقة بما لديه من أعراض.