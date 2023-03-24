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تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة فنزويلا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تشكيل الأخضر لمواجهة فنزويلا الودية التي تُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، أحمد شراحيلي، علي البليهي، متعب الحربي، حسين القحطاني، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، هارون كمارا”.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فنزويلا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد فنزويلا، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة فنزويلا

وتُعد مباراة السعودية ضد فنزويلا، هي المواجهة الأولى للأخضر منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، ما يحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة في جدة وبحضور جماهيري.

وتأتي المواجهة المرتقبة ضمن معسكر السعودية الإعدادي حتى يوم 28 مارس الجاري، والذي سيشهد خوضه لمباراة ودية أخرى أمام بوليفيا.

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