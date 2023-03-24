جهود إنسانية وأمنية يجسدها رجال الأمن بأروقة المسجد الحرام تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة فنزويلا أنشطة متنوعة ضمن فعاليات موسم رمضان بالرياض قتلى وجرحى في حريقين منفصلين بإسطنبول السديس: سخرنا كافة الإمكانات لخدمة قاصدي المسجد الحرام بايرن ميونخ يُعلن تعيين توماس توخيل مدربًا حتى 2025 مقيم في الجوف: رمضان في السعودية أكثر روحانية وترابطًا اجتماعيًا لابورتا عن عودة ميسي: أبواب برشلونة مفتوحة السديس: نجاح خطة الجمعة بامتياز وبتناغم مع القطاعات لإدارة الحشود بمعايير عالمية الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر
كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تشكيل الأخضر لمواجهة فنزويلا الودية التي تُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، أحمد شراحيلي، علي البليهي، متعب الحربي، حسين القحطاني، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، هارون كمارا”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد فنزويلا، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.
وتُعد مباراة السعودية ضد فنزويلا، هي المواجهة الأولى للأخضر منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، ما يحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة في جدة وبحضور جماهيري.
وتأتي المواجهة المرتقبة ضمن معسكر السعودية الإعدادي حتى يوم 28 مارس الجاري، والذي سيشهد خوضه لمباراة ودية أخرى أمام بوليفيا.