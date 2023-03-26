كشف المدربان المغربي وليد الركراكي والبرازيلي رامون مينزيس تشكيلة مباراة المغرب ضد البرازيل الودية التي تنطلق بعد قليل في مدينة طنجة المغربية.

مباراة المغرب ضد البرازيل

وجاء تشكيل المنتخب المغربي صاحب الأرض مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، مزراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، رومان سايس، حكيم زياش، أوناحي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، بلال الخنوس”.

أما تشكيل منتخب البرازيل فجاء مكونًا من: ” ويفيرتون في حراسة المرمى، إيمرسون، إيدر ميليتاو، إيبانيز، أليكس تيليس، كاسيميرو، أندري، لوكاس باكيتا، رودريغو، فينسيوس جونيور، روني”.

القناة الناقلة

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة ” الرياضية المغربية”.

ويُعد تردد القناة الرياضية المغربية عبر النايل سات هو ” 11513″ والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3، أما تردد القناة الرياضية المغربية عبر قمر العرب سات هو 12683 والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3.

وخطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وتفوق على الكبار، ليُنهي المونديال في المركز الرابع، وتطمح الجماهير لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية ضد البرازيل.

أما منتخب البرازيل فكان أنهى مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية.