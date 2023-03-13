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في كأس الملك سلمان للأندية

تشكيل الشباب لمواجهة القوة الجوية

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
تشكيل الشباب لمواجهة القوة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو عن التشكيل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراته ضد القوة الجوية العراقي.

مباراة الشباب ضد القوة الجوية

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

ويستضيف الليوث، الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية في مواجهة الإياب، يوم 16 من شهر أبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، على أن يواجه الفائز المتأهل من السيب العماني والمحرق البحريني.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

تشكيل الليوث لمباراة اليوم

وجاء تشكيل الشباب ضد القوة الجوية، كالتالي؛ كيم سيونج جيو، متعب الحربي، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، فواز الصقور، كريتشوفياك، حسين القحطاني، ماجد كنبة، تركي العمار، آرون بونبيدزا وأحمد عبده.

ويجلس على مقاعد بدلاء الليوث في مباراة اليوم، كل من؛ حسين شيعان، نادر الشراري، حسين الصبياني، محمد حربوش، ناصر البيشي، محمد عيسى، كريستيان جوانكا، فارس القرزعي وسانتي مينا.

الشباب ضد القوة الجوية
تشكيل الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC
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