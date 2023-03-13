تشكيل الشباب لمواجهة القوة الجوية

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أعلن المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو عن التشكيل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراته ضد القوة الجوية العراقي.
ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
ويستضيف الليوث، الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية في مواجهة الإياب، يوم 16 من شهر أبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، على أن يواجه الفائز المتأهل من السيب العماني والمحرق البحريني.
وجاء تشكيل الشباب ضد القوة الجوية، كالتالي؛ كيم سيونج جيو، متعب الحربي، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، فواز الصقور، كريتشوفياك، حسين القحطاني، ماجد كنبة، تركي العمار، آرون بونبيدزا وأحمد عبده.
ويجلس على مقاعد بدلاء الليوث في مباراة اليوم، كل من؛ حسين شيعان، نادر الشراري، حسين الصبياني، محمد حربوش، ناصر البيشي، محمد عيسى، كريستيان جوانكا، فارس القرزعي وسانتي مينا.