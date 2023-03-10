تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة التعاون

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لخوض مباراة مهمة اليوم أمام مضيفه التعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، علي البليهي، حمد اليامي، هيون سو، سعود عبدالحميد، كويلار، كنو، كاريلو، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان، إيجالو”.

تاريخ مواجهات الهلال والتعاون

وسبق لـ أزرق الرياض أن لعب أمام التعاون في 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الأزرق في 18 مباراة، وفاز التعاون في 3 مباريات، وكان التعادل حاضرًا بينهما في 4 مواجهات.

وقبل مباراة الهلال والتعاون، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.

نتائج مباريات الخميس

وكانت مباريات أمس في دوري روشن، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الاتفاق والوحدة بهدف لكل فريق، بينما فاز الباطن على الخليج بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد، بينما فاز الشباب على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.