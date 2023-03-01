تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة

تنطلق غدًا مباراة الوحدة ضد الهلال وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل الأزرق المتوقع مكونًا من: “المعيوف في حراسة المرمى، هيون سو، علي البليهي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، كاريلو، كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فييتو، إيجالو”.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الغد، حيث انطلق مران اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشرح دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستُغادر إلى الطائي مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الغد

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ترتيب الهلال والوحدة

وقبل لقاء الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

وتبدأ مباريات الغد في الجولة الـ19 بإقامة مباراتين في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة وهما الفتح ضد الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويواجه الفيحاء فريق أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ثم الهلال والوحدة في الثامنة والنصف مساءً.