تشكيل الهلال لمواجهة الوحدة

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كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن تشكيل الفريق الكروي الأول بـ الهلال لمواجهة نادي الوحدة بعد قليل في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي البليهي، حمد اليامي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو”.
أما تشكيل نادي الوحدة بقيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا فجاء مكونًا من: ” عبدالقدوس في حراسة المرمى، عبدالله الحافظ، أوسكار دوارتي، عبدالإله بخاري، علي مكي، علاء حجي، وليد باخشوين، فيصل فجر، أنسيلمو، عبدالكريم يودا، رودريجيز”.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.