تشكيل كلاسيكو برشلونة ضد الريال

كشف المدربان، الإسباني تشافي هيرنانديز والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة كلاسيكو برشلونة ضد الريال الذي ينطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كلاسيكو برشلونة ضد الريال

وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: ” تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، ليفاندوفسكي، كريستنسن، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

القنوات الناقلة

وتُقام مباراة برشلونة ضد الريال في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سبوتيفاي كامب نو” معقل نادي برشلونة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN SPORTS CONNECT.

وفي الثاني من مارس الجاري، كان برشلونة انتصر على ريال مدريد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سُجل الهدف عبر المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرماه.

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث فاز أتلتيك بيلباو على بلد الوليد بثلاثية مقابل هدف، وفي مباريات أمس تعادل ألميريا مع قاديش بهدف لكل فريق، وتعادل جيرونا مع رايو فاليكانو بهدفين لكل فريق، وفاز سيلتا فيجو على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف، بينما تُقام حاليًا مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا ولم تنتهِ بعد.

وفي مباريات اليوم الأحد، فاز ريال بيتيس على ريال مايوركا بهدف دون رد، أما فياريال ففاز على أوساسونا بثلاثية دون رد، وفاز ريال سوسيداد على إلتشي بثنائية دون رد، وفاز خيتافي على إشبيلية بهدفين دون رد.