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في الدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة آرسنال ضد إيفرتون

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
تشكيل مباراة آرسنال ضد إيفرتون
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الإسباني ميكيل أرتيتا والإنجليزي شون دايش عن تشكيل مباراة آرسنال ضد إيفرتون التي تنطلق بعد قليل في الجولة السابعة المؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

آرسنال ضد إيفرتون

وجاء تشكيل آرسنال مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، وايت، صاليبا، جابرييل، زينتشينكو، تشاكا، جورجينيو، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، تروسارد”.

أما تشكيل إيفرتون فجاء مكونًا من: “بيكفورد في حراسة المرمى، ميكولينكو، كين، تاركوفسكي، كوليمان، إدريسا جانا جايي، دوكوري، أونانا، إووبي، ميكنيل، ماوباي”.

تشكيل آرسنال ضد إيفرتون

وفي الرابع من فبراير الماضي، كان إيفرتون هزم آرسنال في مباراة الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث فاز إيفرتون بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، كثف نادي آرسنال من محاولاته الهجومية لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

ونجح فريق إيفرتون، في إحراز هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب الإنجليزي جيمس تاركوفسكي في الدقيقة الستين.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، أما إيفرتون فيحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل إيفرتون ضد آرسنال

مباريات الجولة الـ26

وستنطلق مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل بإقامة 7 مباريات وهي “ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، آرسنال ضد بورنموث، أستون فيلا ضد كريستال بالاس، تشيلسي ضد ليدز يونايتد، وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير، برايتون ضد ويست هام يونايتد، ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ26 يوم الأحد بإقامة مباراتين وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 يوم الاثنين المقبل بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

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