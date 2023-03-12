تشكيل مباراة الأهلي والرياض

كشف المدربان، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وبوريتش تشكيلة مباراة الأهلي والرياض التي تُقام مساء اليوم في الجولة الـ25 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي والرياض

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، ريان حامد، باستوس، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، هشام فايق، ميليسي، رياض بودبوز، هيثم عسيري، مودو بارو، حسن العلي”.

أما تشكيل الرياض فجاء مكونًا من: “إيمانويل نوفو، محمد الشويرخ، خالد الشويع، عبدالإله الخيبري، فهد العبد الرزاق، أحمد كرنشي، فهد الرشيدي، لويز مورالها، دييغو ميراندا، ميودراج جيموفيتش، نيكولا ستيكوفيتش”.

مباريات الاثنين والثلاثاء بـ دوري يلو

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 من دوري يلو غدًا الاثنين بإقامة مباريات ” الجبلين ضد القادسية، الشعلة ضد نجران، العربي ضد العروبة”.

أما بعد غد الثلاثاء فسوف تقام مباريات ” العين ضد الأخدود، الساحل ضد القيصومة، الحزم ضد أحد”.

ويدير عبدالصمد بكري لقاء الأهلي والرياض، ويعاونه حسن آل سلام ومحمد الرفاعي، حكم الرابع إبراهيم الأصيل، حكم فيديو تركي هشلان ويساعده سامي الحركان.