تشكيل مباراة الأهلي والرياض

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض
كشف المدربان، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وبوريتش تشكيلة مباراة الأهلي والرياض التي تُقام مساء اليوم في الجولة الـ25 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.
وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، ريان حامد، باستوس، إبراهيم الزبيدي، محمد المجحد، هشام فايق، ميليسي، رياض بودبوز، هيثم عسيري، مودو بارو، حسن العلي”.
أما تشكيل الرياض فجاء مكونًا من: “إيمانويل نوفو، محمد الشويرخ، خالد الشويع، عبدالإله الخيبري، فهد العبد الرزاق، أحمد كرنشي، فهد الرشيدي، لويز مورالها، دييغو ميراندا، ميودراج جيموفيتش، نيكولا ستيكوفيتش”.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 من دوري يلو غدًا الاثنين بإقامة مباريات ” الجبلين ضد القادسية، الشعلة ضد نجران، العربي ضد العروبة”.
أما بعد غد الثلاثاء فسوف تقام مباريات ” العين ضد الأخدود، الساحل ضد القيصومة، الحزم ضد أحد”.
ويدير عبدالصمد بكري لقاء الأهلي والرياض، ويعاونه حسن آل سلام ومحمد الرفاعي، حكم الرابع إبراهيم الأصيل، حكم فيديو تركي هشلان ويساعده سامي الحركان.