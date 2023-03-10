تشكيل مباراة التعاون ضد الهلال

أعلن المديران الفنيان البرازيلي شاموسكا والأرجنتيني رامون دياز، عن التشكيل الرسمي لمواجهة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مواجهة التعاون ضد الهلال

وتُقام مباراة التعاون ضد الهلال، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس بـ33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

التشكيل الرسمي للمباراة

وجاء تشكيل سكري القصيم في مباراة التعاون ضد الهلال، كالتالي؛ مايسون، عون السلولي، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد، طارق عبدالله، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فهد الرشيدي، كاكو ولياندر تاوامبا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، أندريه كاريلو وأوديون إيغالو.