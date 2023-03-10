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في جولة يوم العلم

تشكيل مباراة التعاون ضد الهلال

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
تشكيل مباراة التعاون ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان البرازيلي شاموسكا والأرجنتيني رامون دياز، عن التشكيل الرسمي لمواجهة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مواجهة التعاون ضد الهلال

وتُقام مباراة التعاون ضد الهلال، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس بـ33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

الهلال - دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر spl

التشكيل الرسمي للمباراة

وجاء تشكيل سكري القصيم في مباراة التعاون ضد الهلال، كالتالي؛ مايسون، عون السلولي، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد، طارق عبدالله، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فهد الرشيدي، كاكو ولياندر تاوامبا.

التعاون ضد الهلال
تشكيل التعاون – المصدر @AltaawounFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، أندريه كاريلو وأوديون إيغالو.

الهلال
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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