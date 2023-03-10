تشكيل مباراة التعاون ضد الهلال

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
أعلن المديران الفنيان البرازيلي شاموسكا والأرجنتيني رامون دياز، عن التشكيل الرسمي لمواجهة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وتُقام مباراة التعاون ضد الهلال، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس بـ33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.
وجاء تشكيل سكري القصيم في مباراة التعاون ضد الهلال، كالتالي؛ مايسون، عون السلولي، نالدو جوميز، حسن كادش، سعد بالعبيد، طارق عبدالله، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فهد الرشيدي، كاكو ولياندر تاوامبا.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، حمد اليامي، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، أندريه كاريلو وأوديون إيغالو.