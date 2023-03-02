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في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تشكيل مباراة الريال ضد برشلونة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
تشكيل مباراة الريال ضد برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني تشافي هيرنانديز تشكيلة مباراة الريال ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الليلة التي تُقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

الريال ضد برشلونة

وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال،ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة - ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أما تشكيل برشلونة فجاء مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، فيران توريس، ماركوس ألونسو، كيسي، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

وتنطلق مباراة الريال ضد برشلونة مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد - ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الإياب

وسيقام إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد يوم 5 إبريل المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.

ويدخل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، مباراة ريال مدريد الليلة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو منقوص من أحد أهم عناصره.

وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن البارشا سوف يفتقد لخدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن؛ حيث أُصيب في الكاحل خلال تدريبات الفريق أمس.

وكان برشلونة تفوق على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني منتصف يناير الماضي في السعودية، حيث فاز برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

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