تشكيل مباراة الريال ضد برشلونة

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني تشافي هيرنانديز تشكيلة مباراة الريال ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الليلة التي تُقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

الريال ضد برشلونة

وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال،ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

أما تشكيل برشلونة فجاء مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، فيران توريس، ماركوس ألونسو، كيسي، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

وتنطلق مباراة الريال ضد برشلونة مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.

موعد مباراة الإياب

وسيقام إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد يوم 5 إبريل المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.

ويدخل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، مباراة ريال مدريد الليلة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو منقوص من أحد أهم عناصره.