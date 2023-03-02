المعلم معيض الزهراني يروي لـ”المواطن” قصته مع الطالب التايواني قبل 40 عامًا تشكيل مباراة الريال ضد برشلونة أمريكي يحمل قنبلة في حقيبته داخل مطار بنسلفانيا هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر تضرب ساحل دبا الفجيرة بالإمارات سوداني يلتقي طلابه بعد 25 عامًا: المشاغبون أصبحوا معلمين العثور على خندق عملاق عمره 6000 سنة بالصين الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق مشهد بديع لاقتران كوكبي الزهرة والمشتري في سماء جدة وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والوحدة
كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني تشافي هيرنانديز تشكيلة مباراة الريال ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الليلة التي تُقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.
وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال،ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.
أما تشكيل برشلونة فجاء مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، فيران توريس، ماركوس ألونسو، كيسي، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.
وتنطلق مباراة الريال ضد برشلونة مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.
وسيقام إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد يوم 5 إبريل المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.
ويدخل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، مباراة ريال مدريد الليلة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو منقوص من أحد أهم عناصره.
وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن البارشا سوف يفتقد لخدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن؛ حيث أُصيب في الكاحل خلال تدريبات الفريق أمس.
وكان برشلونة تفوق على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني منتصف يناير الماضي في السعودية، حيث فاز برشلونة بثلاثية مقابل هدف.