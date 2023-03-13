تشكيل مباراة الفيحاء والاتحاد بكأس الملك

أعلن المديران الفنيان، فوك رازوفيتش ونونو سانتو عن التشكيل الرسمي لمباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

مواجهة الفيحاء والاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء والاتحاد، بعد قليل، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على النصر في الكلاسيكو بدوري روشن السعودي، فيما يطمح الفيحاء للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في مباراة اليوم كالتالي؛ فلاديمير ستويكوفيتش، مخير الرشيدي، سامي الخيبري، حسين الشويش، محمد البقعاوي، ريكاردو ريلر، فيكتور رويز، بندر ناصر، سلطان مندش، أليكسندر ترايكوفسكي وأنتوني نواكايمي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل العميد في مباراة الفيحاء والاتحاد، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، زكريا هوساوي، طارق حامد، إيغور كورونادو، برونو هنريكي، هارون كمارا، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.