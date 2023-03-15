تشكيل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألماني يورجن كلوب تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض مكونًا من: ” كورتوا، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

أما تشكيل ليفربول فجاء مكونًا من: ” أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، ميلنر، جاكبو، نونيز، محمد صلاح، ديوغو جوتا”.

وتنطلق المباراة، مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في مدينة مدريد الإسبانية حيث تُنقل عبر قنوات BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BT SPORT 1 HD , BEIN SPORTS CONNECT , TVP 1 HD.

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في الذهاب

وكانت مباراة الذهاب أُقيمت يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، وفاز ريال مدريد آنذاك بخماسية مقابل هدفين.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة هجومية كبيرة أسفرت عن هدفين للاعبين، الأوروجوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين الـ4 والـ14.

وبعد ذلك بدأ الريال يستعيد عافيته وقوته الهجومية ليسجل الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة الـ 21، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ36 بعد خطأ قاتل من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الريال ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، انهار ليفربول تمامًا لينجح الريال في إضافة 3 أهداف عبر كل من البرازيلي ميليتاو والفرنسي كريم بنزيما هدفين في الدقائق الـ48 و56 و66.

وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 5/ 2 ليضع قدمًا في دور الـ8 بدوري الأبطال الأوروبي.