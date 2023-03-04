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في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي

تشيلسي يُنهي نتائجه السلبية بفوز ثمين أمام ليدز

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
تشيلسي يُنهي نتائجه السلبية بفوز ثمين أمام ليدز
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي، في تحقيق فوز ثمين على نادي ليدز يونايتد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي ضد ليدز

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا في إحراز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الـ53.

وظل البلوز محافظًا على الفوز، ليُصبح رصيده 34 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي ليدز يونايتد عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

تشيلسي ضد ليدز

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

بينما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث بثلاثية مقابل هدفين، وفاز وولفرهامبتون على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، بينما فاز برايتون على نادي ويست هام يونايتد برباعية دون رد.

وفي الغد، تنطلق مباراتان وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 بعد غد الاثنين بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، كما تُقام حاليًا مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في ختام مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد ليدز

 

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