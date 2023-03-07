تصادم مروع بسبب خطأ فادح من قائدي مركبتين

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، لحظة وقوع حادث اصطدام بين مركبتين أثناء محاولتهما الدخول في أحد الشوارع في نفس الوقت بشكل مفاجئ .

خطأ مشترك

وأظهر المقطع، محاولة صاحب السيارة الأولى دخول الشارع فجأة دون تشغيل إشارة بينما كان قائد المركبة الأخرى يأتي من خلفه بسرعة عالية وأثناء التفافه لدخول نفس الشارع اصطدما.

وأثار الفيديو تفاعلاً بين نشطاء تويتر معتبرين أن الخطأ الذي تسبب في الحادث مشترك بين قائدي المركبتين.