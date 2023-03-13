تصادم مروع لـ 42 سيارة بالمجر

أعلنت الشرطة المجرية، أمس الأحد، أن شخصًا لقي حتفه وأصيب 39 آخرون، بينهم 10 أطفال، وذلك في حادث مروري ناجم عن هبوب عاصفة ترابية.

نقل المصابين للمستشفى

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، جرى نقل المصابين للمستشفى.

ووقع الحادث على طريق “إم وان” الذي يربط بوادبست بفيينا مساء أول أمس السبت بعدما ضربت عاصفة ترابية الطريق.

وتسببت العاصفة في تصادم 42 مركبة، من بينها خمس شاحنات، ويرجع ذلك بسبب الرؤية المنخفضة، وقد اندلعت النيران في 19 مركبة.