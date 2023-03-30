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حتى الآن لم يجدد عقده مع الريال

تصرف ريال مدريد مع مودريتش قد يُجبره على الانتقال لـ النصر

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
تصرف ريال مدريد مع مودريتش قد يُجبره على الانتقال لـ النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش يشعر بالغضب من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بسبب تجاهله وعدم التفاوض معه لتجديد العقد.

وذكر موقع Soy Madridsta الإسباني أن إدارة الريال تشعر بالقلق بسبب عرض نادي النصر الضخم الذي يحاول إقناع اللاعب الكرواتي للانضمام له في صيف العام الحالي.

وذكر الموقع نقلًا عن الصحفي الإسباني إدواردو ندا أن النجم الكرواتي متحمس للعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير أن عرض النصر لضم النجم الكرواتي يصل إلى 30 مليون يورو كراتب سنوي، لكن اللاعب فضّل البقاء مع ريال مدريد وعدم الرد على عرض أصفر الرياض بالفترة الحالية.

النصر قد يجتمع غدًا مع وكيل مودريتش

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي النصر سيجتمع بوكيل أعمال النجم الكرواتي يوم 31 مارس الجاري في الرياض، حيث يخطط أصفر الرياض للتقدم بعرض قوي لإقناع نجم ريال مدريد بالقدوم للفريق العاصمي.

الكرواتي لوكا مودريتش

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم “3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

وسبق لـ مودريتش أن حصد الميدالية الفضية مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 بعد خسارة النهائي أمام المنتخب الفرنسي، بينما حصد الميدالية البرونزية مع المنتخب الكرواتي في مونديال 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

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