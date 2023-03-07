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بعد نهاية مباراة النصر والباطن في دوري روشن

تصريحات رئيس الباطن تُغرمه 30 ألف ريال والنصر مُلزم بدفع 15 ألفًا

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
تصريحات رئيس الباطن تُغرمه 30 ألف ريال والنصر مُلزم بدفع 15 ألفًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق إلزام ناصر الهويدي رئيس الباطن بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وذلك بعد الإساءة الإعلامية تجاه حكم مباراة النصر والباطن في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في الجولة الـ19 من دوري روشن مساء الجمعة الماضية.

تعليق رئيس الباطن

وكان رئيس الباطن قال في تصريحات إعلامية بعد المباراة: “ما حدث في مباراة النصر والباطن مهزلة ولا يجب أن يحدث في دوري كبير كالسعودي، الحكم أدى دوره بامتياز ورجح كفة النصر في اللقاء. أضاف شوطًا كاملًا وكان سيُضيف شوطًا آخر لو لم يُسجل النصر”.

وأضاف رئيس الباطن: “الوقت بدل الضائع ليس 12 دقيقة بل وصلت لـ 17 دقيقة، الحكم معروف دوره وهو إهداء الفوز للنصر”.

ألفارو جونزاليس لاعب النصر

وفي سياق آخر، قررت اللجنة تغريم النصر 15 ألف ريال بعد رمي جماهيره 5 علب مياه تجاه أرضية الملعب ولم تُصب أحد وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

أما اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع النصر فقد تم تغريمه 20 ألف ريال بسبب دخوله غرفة الملابس خلال مواجهة الباطن وهو غير مسجل في كشف المباراة.

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