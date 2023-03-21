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النجم الكرواتي لم يحسم مصيره مع ريال مدريد حتى الآن

تصريح لوكا مودريتش قد يقربه من النصر

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
تصريح لوكا مودريتش قد يقربه من النصر
المواطن - محمد سمعه

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ألمح اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعد نهاية عقده مع الريال.

وقال النجم الكرواتي متحدثًا لـ موقع Dazn الإخباري: “حقيقة لا أفكر في أمور التجديد حاليًّا، ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر، بعد نهاية الموسم سنجلس ونتحدث، ولكل حادث حديث”.

موعد اجتماع النصر المرتقب مع وكيل مودريتش

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر سيجتمع بوكيل أعمال مودريتش في الرياض بنهاية مارس الحالي.

وخلال هذا اللقاء المرتقب، سيشرح مجلس إدارة أصفر الرياض لوكيل أعمال مودريتش العرض المقدم من النادي العاصمي لنجم ريال مدريد.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وسبق أن ارتبط اسم النصر بالتفاوض مع مودريتش بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل التأكيدات الإعلامية أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده، حيث يبحث عن الانتقال لنادٍ آخر في الصيف.

ويلعب النجم الكرواتي مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم “3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

 

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