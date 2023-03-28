تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من أن بلاده باتت مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي مكان حيث كشف النقاب عن رؤوس حربية تكتيكية جديدة أصغر.

ويأتي تهديده في أعقاب تكثيف عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية – سبع مرات هذا الشهر وحده – وتزايد التهديدات بنشر أسلحة دمار شامل ضد أعدائه.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية التابعة للدولة، صورا لكيم وهو يتفقد الرؤوس الحربية، التي يطلق عليها اسم هواسان 31s ، خلال زيارة لمعهد الأسلحة النووية، ونقلت عنه تصريحه بأمر إنتاج مواد تصلح لصنع الأسلحة بطريقة بعيدة النظر لتعزيز ترسانتها النووية بشكل كبير.

تصريح مرعب

واعتبرت الصحف البريطانية والأمريكية، مثل مترو ونيويورك بوست، أن هذا التصريح مرعب على حد وصفهم.

ويقول الخبراء إن الصور يمكن أن تشير إلى تقدم في تصغير الرؤوس الحربية التي تكون قوية ولكنها صغيرة بما يكفي لتركيبها على صواريخ باليستية عابرة للقارات وقادرة على ضرب كل من الجيران القريبين مثل كوريا الجنوبية وفي مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة.

تصعيد التوترات

وتصعد كوريا الشمالية التوترات، حيث أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى يوم الاثنين وأجرت محاكاة هجوم نووي مضاد الأسبوع الماضي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اللتين اتهمتهما بالتدرب على غزو بمناوراتهما العسكرية.