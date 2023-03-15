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صُنع من الفضة والذهب

تصميم رائع لـ كأس العلا للهجن

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
تصميم رائع لـ كأس العلا للهجن
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت النسخة الأولى من كأس العلا للهجن بالأمس، وسط منافسة قوية من المشاركين، وذلك بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

صناعة الكأس من الفضة والذهب

وكشف حساب لحظات العلا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تصميم كأس العلا للهجن، حيث نشر مقطع فيديو؛ كشف من خلاله مراحل صناعة الكأس والشكل النهائي.

وعلق قائلًا: “بجَمالٍ يليق ببهاء المناسبة، صُنِع كأس العلا للهجن من الفضّة الإسترلينيّة والذهب الخالص، ليكون تُحفةً فنيةً استُوحي تصميمها من سحر طبيعية أرض الحضارات، وكنوزها الأثريّة الفريدة”.

كأس العلا للهجن
تصميم الكأس

وجاء في مقطع الفيديو: “يأتي التصميم الرائع من تواصل حقيقي بين ما يرغبه العميل وما يحاول المصممون التعبير عنه لإنتاج عمل جميل، وكأس العلا للهجن خير مثال على ذلك، وحقًا من المذهل رؤيته”.

وتابع: “يُقدم التصميم 4 عناصر رئيسية، هناك نقوش مثلثة كتلك التي في آثار الحجر، وهناك نقوش لإبل وهي تعدو، وتتصل بعضها في أعلى الكأس الرائع، إذا أمعنت النظر ستجد نقشًا جميلًا هذه الحركة الأزلية للكثبان الرملية داخل شبه الجزيرة العربية”.

وجاء في ختام مقطع الفيديو: “في الواقع كيف يُمكننا أن نفتقد الفن الصخري بالفعل هذه العلا مجسدة بالفضة”.

كأس العلا للهجن
تصميم الكأس

انطلاق كأس العلا للهجن

وبدأت منافسات كأس العلا للهجن بالأمس، حيث أقيمت 6 أشواط لمسافة 4 كم، مقسمة بين فئتي “حيل وثنايا بكار” و “زمول وثنايا قعدان”، وحلّ الهجّان “فارس فرج الجهني” في المركز الأول ضمن منافسات الشوط الأول.

كأس ولي العهد للهجن في العلا
جانب من المنافسات – المصدر spa

وحسم الهجّان “سالم عبيد الله الحويطي” منافسات الشوط الثاني، وكانت صدارة الشوط الثالث من نصيب الهجّان “فارس سالم البلوي”، وفاز الهجّان “سليمان حمدان البلوي” بالشوط الرابع.

وانتزع الهجّان “سعيد محمد العصري الخييلي” صدارة الشوط الخامس، في حين اختتم الهجّان ” حمزة عادل الدعدي” منافسات اليوم الافتتاحي لكأس العلا للهجن بفوزه بلقب الشوط السادس والأخير.

كأس ولي العهد للهجن في العلا
جانب من المنافسات – المصدر spa
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