تضامن واسع مع حملة المليار وجبة في رمضان

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أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، حملة “وقف المليار وجبة”.
حملة #وقف_المليار_وجبة .. رسالة من الإمارات للقضاء على الجوع عالمياً #فيديو_وام pic.twitter.com/HFPHjs6wiR
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 26, 2023
وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة، وتصدر اسم الحملة موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر هاشتاغ وقف المليار وجبة، وقال الحساب الرسمي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر، “واجهة مركز دبي المالي العالمي ستقدم 50 مليون درهم بهدف دعم حملة وقف المليار وجبة”.
ودعا المذيع في تلفزيون دبي محمد الكعبي، عبر حسابه بـ تويتر، للتبرع للحملة، وقال: “لا يستحق أي طفل شعور الجوع، كن سنداً لهم واجعل لك صدقة جارية وخيرٌ لا ينقطع عبر حملة وقف المليار وجبة”.
وبدوره دعا كبير مفتي دبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، للمساهمة في الحملة لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، وأكد أنها تعد من أجلّ القرب والطاعات لله لاسيما في رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات.
وعبر المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد عن تضامنه الشديد مع الحملة، وقال عبر حسابه في تويتر: “قليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ منقطع. اجعل لك ولعائلتك صدقة جارية وساهم في حملة وقف المليار وجبة لتدشين أكبر صندوق وقف لإطعام الطعام وتأمين وجبات مستدامة للمحتاجين”.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” بأنه تستهدف الحملة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.
وأكد بن راشد أن هدف الحملة توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف، وأشار إلى أن وقف المليار وجبة رسالة من الإمارات وشعبها للإنسانية في كل مكان في العالم”.
وتأتي هذه الحملة استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد في الأعوام الثلاثة السابقة.
وتدشن حملة “وقف المليار وجبة” في رمضان 2023، صندوقًا وقفيًا لإطعام الطعام بشكل مستدام، ضمن مستهدف رئيس تسعى الحملة من خلاله إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجًا لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.