تطبيق قرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام على جنسيات أخرى قريبًا

كشف متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أنه من المقرر تطبيق قرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام على جنسيات أخرى غير المعلن عنها قريبًا.

متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد: قريبا.. تطبيق قرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام على جنسيات أخرى غير المعلن عنها#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/N2WY9kke4m — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2023

وقال آل حماد في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام في منصة مساند يهدف تسهيل الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعتها بما يضمن الجودة المقدمة لكافة المستفيدين.

وأشار “وبالتالي اليوم وزارة الموارد البشرية راعت في وضع هذه التسعيرة كافة الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقامت بوضع خيارات عديدة”، لافتًا إلى أن هناك خططًا ممنهجة واستراتيجية تعمل عليها الوزارة على تطبيق هذا القرار على جنسيات أخرى تباعًا وبشكل تدريجي قريبًا ويتم الإعلان عنها عبر قنوات الوزارة الرسمية.

7 دول يشملهم القرار

وأوضح أن هناك 7 دول تشمل قرار السقف الأعلى منها بوروندي بـ 7500 ريال وأوغندا بـ9500 وتايلاند بـ10 آلاف ريال، وكينيا بـ 10870، وبنجلاديش بـ 13 ألفًا، وسريلانكا بـ 15 ألفًا، والفلبين بـ 17288 ريال.

وأكد أن الوزارة تسعى للقيام بهذا الأمر بشكل تدريجي لخدمة المستفيدين وضمان وسلامة الأسعار سواء على مستوى الشركات ومكاتب الاستقدام.

ولفت إلى أن تحديد سقف أعلى للاستقدام لا يعني أن المكتب لا يستطيع خفض هذا السعر، فيستطيع أن يخفضه لكي يكون هناك منافسة بين المكاتب أو الشركات.

وبشأن المخالفات، أوضح أن الشركات أو المكاتب التي تقوم بمخالفة هذا القرار أو التعاقد خارج منصة مساند سوف تواجه المخالفات والعقوبات، وقد تصل إلى سحب الرخصة بشكل فوري.

إضافة بوروندي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، مشيرةً إلى الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي والذي يبلغ 7,500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.