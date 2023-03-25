تطورات الحالة الصحية للرئيس البرازيلي ‏بعد إصابته بالتهاب رئوي

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كشف طبيب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بالتهاب رئوي.
ووفقًا لوكالة أنباء “جي 1” البرازيلية، أفاد الطبيب، روبرتو كليل فيلهو، الجمعة بأن دا سيلفا يشعر الآن بصحة جيدة، وفي إمكانه السفر إلى الصين.
ونقلت الوكالة عن الطبيب قوله: “الحالة العامة للرئيس جيدة، إنها مستقرة، وتم علاجه، ومن المقرر أن يسافر إلى الصين يوم الأحد”.
وأول أمس الخميس، تم تشخيص الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بإصابته بالتهاب رئوي خفيف، واضطر إلى تأجيل زيارته للصين يومًا واحدًا، حتى الأحد.