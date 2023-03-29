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ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم

تطور مفاجئ بشأن اهتمام النصر بضم راموس!

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
تطور مفاجئ بشأن اهتمام النصر بضم راموس!
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم نادي النصر بالتفاوض مع مدافع باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات النصر مع راموس

وينتهي عقد راموس صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وتُخيم حالة من الجدل بشأن مصيره في الموسم الرياضي الجديد.

راموس
سيرجيو – المصدر @ChampionsLeague

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أنه رغم الشائعات الأخيرة بشأن الصفقة، إلا أن النصر ليس لديه اهتمام ملموس يضم راموس.

وكانت تقارير عالمية قد أكدت مؤخرًا، أن النصر يسعى للتعاقد مع المدافع الإسباني في صفقة انتقال حر، خاصة بعد نجاحه في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي.

راموس ورونالدو مع ريال مدريد
سيرجيو ورونالدو

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل 4 مرات والخسارة مرتين.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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