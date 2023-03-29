تطور مفاجئ بشأن اهتمام النصر بضم راموس!

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ارتبط اسم نادي النصر بالتفاوض مع مدافع باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد راموس صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وتُخيم حالة من الجدل بشأن مصيره في الموسم الرياضي الجديد.
ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أنه رغم الشائعات الأخيرة بشأن الصفقة، إلا أن النصر ليس لديه اهتمام ملموس يضم راموس.
وكانت تقارير عالمية قد أكدت مؤخرًا، أن النصر يسعى للتعاقد مع المدافع الإسباني في صفقة انتقال حر، خاصة بعد نجاحه في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل 4 مرات والخسارة مرتين.