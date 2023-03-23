تطور مفاجئ بشأن بيع مانشستر يونايتد

شهدت عملية بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنباء مفاجئة، بعد تلقي عدد من عروض الشراء الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

عروض جديدة لشراء مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “كل من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف قدما عروضًا محسنة، من أجل شراء مانشستر يونايتد“.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “العروض الجديدة تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني، ولكن عائلة الجليزر المالكة لأغلبية أسهم النادي، قد تتراجع عن بيع الشياطين الحمر”.

وتابعت “ديلي ميل”: “الجليزر كانوا يطمحون للحصول على أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني في عملية البيع، لكن قلة العروض لم تساعد على رفع السعر”.

وسبق أن نظمت جماهير الفريق الإنجليزي مسيرات أكثر من مرة، للمطالبة برحيل عائلة جليزر وبيع النادي بالكامل إلى مالك جديد.

يونايتد هذا الموسم

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.