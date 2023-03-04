تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق مشروع شعبة البرامج التعليمية:

المهام:

– المشاركة في إعداد مقترحات المشاريع.

– المشاركة بدراسات الجدوى للمشاريع المقترحة وتحليل نتائجها.

– تنسيق خطط المشاريع ومتابعة المبادرات المنفذة للخطط التشغيلية بالتعاون مع الوحدات المعنية.

– متابعة إجراءات تنفيذ المشروع وتوثيق الإنجازات بحسب المخطط لها.

– المساهمة في جمع كافة البيانات و المعلومات اللازمة لقياس مؤشرات الأداء التشغيلية وصياغتها لمتابعة سير عمل المشاريع.

– تقديم الدعم اللازم في إعداد التقارير الفنية ومتابعة تقارير الانجاز.

– متابعة خطط العمل وتوثيق عمليات استهلاك الموارد المالية والمادية والتقنية الخاصة بالمشاريع، وإعداد التقارير الخاصة بلك ورفعها لمدير المشاريع .

– التنسيق بين الجهات (أفراد وشركات) الداخلية و الخارجية المنفذة للمشاريع والإدارة لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة.

– القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر ضمن طبيعة العمل.

مدير المشروع:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

– خبرة 6- 7 سنوات من الخبرة العملية في إدارة المشاريع (الأفضلية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات)

شهادة PMP

– فطنة تجارية قوية في تخطيط وإدارة المشاريع

– مهارات شفهية وكتابية وتنظيمية قوية

طريقة التقديم:

أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

