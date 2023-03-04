Icon

الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن Icon عرض مسرحية “أحدب نوتردام” لزوار بوليفارد رياض سيتي Icon نهاية صمود نابولي على ملعبه بعد 14 مباراة Icon الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon رقم قياسي لـ بوروسيا دورتموند بالبوندسليغا Icon تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة Icon رئيس وزراء العراق: بغداد ليست ناقلاً للرسائل بين طهران وواشنطن Icon تراجع أرباح تويتر بنسبة 40% Icon موقف محرج يتعرض له لافروف يثير ضحكات الحضور Icon الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تغادر إلى أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في الرياض

تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق مشروع شعبة البرامج التعليمية:

المهام:

– المشاركة في إعداد مقترحات المشاريع.
– المشاركة بدراسات الجدوى للمشاريع المقترحة وتحليل نتائجها.
– تنسيق خطط المشاريع ومتابعة المبادرات المنفذة للخطط التشغيلية بالتعاون مع الوحدات المعنية.
– متابعة إجراءات تنفيذ المشروع وتوثيق الإنجازات بحسب المخطط لها.
– المساهمة في جمع كافة البيانات و المعلومات اللازمة لقياس مؤشرات الأداء التشغيلية وصياغتها لمتابعة سير عمل المشاريع.
– تقديم الدعم اللازم في إعداد التقارير الفنية ومتابعة تقارير الانجاز.
– متابعة خطط العمل وتوثيق عمليات استهلاك الموارد المالية والمادية والتقنية الخاصة بالمشاريع، وإعداد التقارير الخاصة بلك ورفعها لمدير المشاريع .
– التنسيق بين الجهات (أفراد وشركات) الداخلية و الخارجية المنفذة للمشاريع والإدارة لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة.
– القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر ضمن طبيعة العمل.
مدير المشروع:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
– خبرة 6- 7 سنوات من الخبرة العملية في إدارة المشاريع (الأفضلية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات)
شهادة PMP
– فطنة تجارية قوية في تخطيط وإدارة المشاريع
– مهارات شفهية وكتابية وتنظيمية قوية

طريقة التقديم:

أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم