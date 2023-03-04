تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
منسق مشروع شعبة البرامج التعليمية:
– المشاركة في إعداد مقترحات المشاريع.
– المشاركة بدراسات الجدوى للمشاريع المقترحة وتحليل نتائجها.
– تنسيق خطط المشاريع ومتابعة المبادرات المنفذة للخطط التشغيلية بالتعاون مع الوحدات المعنية.
– متابعة إجراءات تنفيذ المشروع وتوثيق الإنجازات بحسب المخطط لها.
– المساهمة في جمع كافة البيانات و المعلومات اللازمة لقياس مؤشرات الأداء التشغيلية وصياغتها لمتابعة سير عمل المشاريع.
– تقديم الدعم اللازم في إعداد التقارير الفنية ومتابعة تقارير الانجاز.
– متابعة خطط العمل وتوثيق عمليات استهلاك الموارد المالية والمادية والتقنية الخاصة بالمشاريع، وإعداد التقارير الخاصة بلك ورفعها لمدير المشاريع .
– التنسيق بين الجهات (أفراد وشركات) الداخلية و الخارجية المنفذة للمشاريع والإدارة لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة.
– القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر ضمن طبيعة العمل.
مدير المشروع:
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
– خبرة 6- 7 سنوات من الخبرة العملية في إدارة المشاريع (الأفضلية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات)
شهادة PMP
– فطنة تجارية قوية في تخطيط وإدارة المشاريع
– مهارات شفهية وكتابية وتنظيمية قوية
أوضحت التعليمية، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).