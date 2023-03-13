تعادل القوة الجوية والشباب بكأس الملك سلمان للأندية

انتهت، منذ قليل، مباراة القوية الجوية العراقي والشباب، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1.

تقدم القوة الجوية بهدف

وانطلقت مباراة القوة الجوية والشباب التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب مهمة المهاجمين.

ونجح كرار نبيل في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم القوة الجوية ضد الشباب.

القوة الجوية والشباب يتعادلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل ضاغط، قبل أن ينجح أرون سالم بوندبيزا في تسجيل التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجانب الأيسر.

واشتعلت المباراة بحثًا عن هدف جديد، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي مواجهة القوة الجوية والشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين القوة الجوية والشباب، يوم 16 من شهر أبريل المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، على أن يواجه الفائز المتأهل من السيب العماني والمحرق البحريني.