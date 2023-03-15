تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي، مباراة بورتو ضد الإنتر الإيطالي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث صعد إنتر ميلان إلى دور الثمانية مستفيدًا من فوزه ذهابًا في إيطاليا بهدف دون رد.

وحافظ الإنتر على نظافة شباكه في الشوط الأول وسط هجمات متتالية من بورتو البرتغالي لكي يُحرز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

واستمرت النتيجة على حالها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما جعل إنتر ميلان يصعد إلى دور الثمانية من دوري الأبطال ويلحق بمواطنه ميلان.

تشكيل مباراة بورتو ضد الإنتر

وفي مباراة الإياب، جاءت تشكيلة بورتو مكونة من: “ديوجو كوستا، بيبي، فابيو كاردوزو، ماركانو، زايدو، جروييتش، أوربي، أوستاكيو، جالينو، تاريمي، إيفانيلسون”.

أما تشكيل إنتر ميلان فجاء مكونًا من: “أونانا، دارميان، أتشربي، باستوني، دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.

وكان لقاء الذهاب من مباراة بورتو ضد الإنتر انتهى بفوز الإنتر بهدف دون رد، سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

يذكر أن إنتر ميلان كان خسر الجمعة الماضية أمام فريق سبيزيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي حيث سجل كل من دانيل مالديني ومبالا تزولا هدفي سبيزيا، بينما أحرز روميلو لوكاكو الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

ويحتل نادي الإنتر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة وبفارق 18 نقطة عن نادي نابولي المتصدر.