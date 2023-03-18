Icon

المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعادل ماميلودي صن داونز ضد الهلال يُنعش آمال الأهلي المصري

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
تعادل ماميلودي صن داونز ضد الهلال يُنعش آمال الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل الإيجابي مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب ” الجوهرة الزرقاء” في مدينة الخرطوم السودانية.

الهلال يفقد فرصة التأهل والفوز

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم اللاعب خوليسو موداو بالهدف الأول لفريق صن داونز في الدقيقة السابعة والستين، ثم سجل اللاعب محمد عبدالرحمن هدف التعادل لنادي الهلال في الدقيقة الـ73، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس نادي صن داونز.

وأهدر نادي الهلال فرصة الفوز، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ92 عبر لاعبه أطهر الطاهر، كانت ستمنحه النقاط الثلاث وبطاقة العبور لدور الثمانية.

وبهذا التعادل فإن الأهلي المصري لايزال يملك فرصة ذهبية للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج للفوز على الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بفارق هدفين للعبور رفقة صن داونز إلى دور الثمانية.

ماميلودي صن داونز ضد الهلال
ماميلودي صن داونز ضد الهلال

ماميلودي صن داونز في الصدارة

وبعد تعادل ماميلودي صن داونز ضد الهلال، أصبح رصيد صن داونز 11 نقطة في المركز الأول في صدارة المجموعة الثانية ضامنًا التأهل لدور الثمانية، أما الهلال فمتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي المصري ثالثًا برصيد سبع نقاط، القطن الكاميروني متذيلًا الترتيب برصيد صفر من النقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم