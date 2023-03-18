تعادل ماميلودي صن داونز ضد الهلال يُنعش آمال الأهلي المصري

حسم التعادل الإيجابي مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب ” الجوهرة الزرقاء” في مدينة الخرطوم السودانية.

الهلال يفقد فرصة التأهل والفوز

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم اللاعب خوليسو موداو بالهدف الأول لفريق صن داونز في الدقيقة السابعة والستين، ثم سجل اللاعب محمد عبدالرحمن هدف التعادل لنادي الهلال في الدقيقة الـ73، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس نادي صن داونز.

وأهدر نادي الهلال فرصة الفوز، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ92 عبر لاعبه أطهر الطاهر، كانت ستمنحه النقاط الثلاث وبطاقة العبور لدور الثمانية.

وبهذا التعادل فإن الأهلي المصري لايزال يملك فرصة ذهبية للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج للفوز على الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بفارق هدفين للعبور رفقة صن داونز إلى دور الثمانية.

ماميلودي صن داونز في الصدارة

وبعد تعادل ماميلودي صن داونز ضد الهلال، أصبح رصيد صن داونز 11 نقطة في المركز الأول في صدارة المجموعة الثانية ضامنًا التأهل لدور الثمانية، أما الهلال فمتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي المصري ثالثًا برصيد سبع نقاط، القطن الكاميروني متذيلًا الترتيب برصيد صفر من النقاط.