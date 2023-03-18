تعادل ماميلودي صن داونز ضد الهلال يُنعش آمال الأهلي المصري

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حسم التعادل الإيجابي مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
⚽️🥅 محمد عبد الرحمن يوسف يستغل خطأ حارس مرمى ماميلودي صنداونز ويدرك التعادل للهلال#دوري_أبطال_أفريقيا | #الهلال | #صن_داونز #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/KbiiKLRKt3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 18, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة أُقيمت على ملعب ” الجوهرة الزرقاء” في مدينة الخرطوم السودانية.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم اللاعب خوليسو موداو بالهدف الأول لفريق صن داونز في الدقيقة السابعة والستين، ثم سجل اللاعب محمد عبدالرحمن هدف التعادل لنادي الهلال في الدقيقة الـ73، مستغلًا خطأ فادحًا من حارس نادي صن داونز.
وأهدر نادي الهلال فرصة الفوز، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ92 عبر لاعبه أطهر الطاهر، كانت ستمنحه النقاط الثلاث وبطاقة العبور لدور الثمانية.
وبهذا التعادل فإن الأهلي المصري لايزال يملك فرصة ذهبية للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج للفوز على الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بفارق هدفين للعبور رفقة صن داونز إلى دور الثمانية.
وبعد تعادل ماميلودي صن داونز ضد الهلال، أصبح رصيد صن داونز 11 نقطة في المركز الأول في صدارة المجموعة الثانية ضامنًا التأهل لدور الثمانية، أما الهلال فمتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي المصري ثالثًا برصيد سبع نقاط، القطن الكاميروني متذيلًا الترتيب برصيد صفر من النقاط.