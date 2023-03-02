الهلال يفقد نقطتين بالتعادل أمام الوحدة بمباراة الأهداف الـ6

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، مباراة الهلال ضد الوحدة وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

6 أهداف في الشرائع ⚽️ 🎥 شاهد أهداف مباراة #الوحدة_الهلال⤵️#SSC pic.twitter.com/Nrx3VYVt51 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023

الهلال ضد الوحدة

وكان البرازيلي ميشايل ديلجادو تقدم بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الثانية بعد مهارة فردية مميزة.

ثم نجح الكوستاريكي أوسكار دوارتي في إحراز هدف التعادل لفريق الوحدة بالدقيقة الـ24 مستغلًّا عرضية متقنة من اللاعب المغربي فيصل فجر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح النجم النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، وفي شباك نادي الوحدة.

وتلقى إيجالو عرضة مميزة ليسكنها شباك عبدالقدوس عطية حارس الوحدة.

ثم رد البرازيلي أنسيلمو بالهدف الثاني لـ الوحدة ومن تصويبة قوية في الدقيقة الـ57 مستغلًّا الارتباك الدفاعي للاعبي أزرق الرياض.

تعادل مثير بين الفريقين

وفي ظل اعتقاد الجميع أن مباراة الهلال ضد الوحدة في طريقها للتعادل، سجل سعود عبدالحميد الهدف الثالث لـ الهلال من ضربة رأسية في الدقيقة الـ93، لكن الإثارة لم تنتهِ حيث نجح سلطان السوادي في إحراز هدف التعادل الثالث للوحدة بالدقيقة الـ98 من تصويبة قوية، لم يتمكن الحارس محمد العويس من صدها.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 33 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الوحدة 20 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.