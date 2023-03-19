تعامل راقٍ من موظفي اليابان مع حقائب المسافرين

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قد يعاني المسافرون في بعض البلدان حول العالم، من الخدمة السيئة لاستلام الحقائب في المطارات، مثل التأخير في وصول الحقائب وإنزالها من الطائرات، أو التأخر في تفتيشها، أو حتى اختفاء بعض الحقائب وإرسالها إلى وجهة مختلفة تمامًا عن تلك التي توجه صاحبها إليها.
التعامل مع حقائب المسافرين في مطارات اليابان 😮💨#عن_الطيران ✈️ pic.twitter.com/XmcwzCSc6w
— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) March 19, 2023
أما في المطارات في اليابان فإنه يتم التعامل مع حقائب المسافرين بطريقة مختلفة كليًا، مقارنة بأي بلد آخر، إذ بحسب فيديو نُشر على موقع تويتر، يتضح أن هناك موظفين مختصين يُوجدون بمحاذاة الحزام المخصص لحركة الأمتعة وفي يدهم وسادة إسفنجية، يستلمون بها حقائب المسافرين؛ حتى لا تُخدش.
كيف يتعامل موظفوا المطار مع حقائب المسافرين فى #اليابان ؟! pic.twitter.com/ckiSeGPRkm
— اليابان بالعربي 🇯🇵 (@nippon_ar) April 2, 2018
وتعزز اليابان من صورتها كدولة جاذبة للسياحة من خلال نشر مثل هذه المقاطع التي توثق التعامل برقي مع استلام الحقائب، وقبل ذلك نشر حساب اليابان بالعربي فيديو لموظفين مختصين يقومون بتنظيف الحقائب، قبل استلامها من قبل المسافرين.
ويُذكر أن اليابان تتمتع بجمال الطبيعة كما أنها بلد غنية ثقافيًا وتراثيًا.