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حرصًا على أمتعة الركاب

تعامل راقٍ من موظفي اليابان مع حقائب المسافرين

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
تعامل راقٍ من موظفي اليابان مع حقائب المسافرين
المواطن - فريق التحرير

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قد يعاني المسافرون في بعض البلدان حول العالم، من الخدمة السيئة لاستلام الحقائب في المطارات، مثل التأخير في وصول الحقائب وإنزالها من الطائرات، أو التأخر في تفتيشها، أو حتى اختفاء بعض الحقائب وإرسالها إلى وجهة مختلفة تمامًا عن تلك التي توجه صاحبها إليها.

موظفون مختصون بالتعامل مع الأمتعة

أما في المطارات في اليابان فإنه يتم التعامل مع حقائب المسافرين بطريقة مختلفة كليًا، مقارنة بأي بلد آخر، إذ بحسب فيديو نُشر على موقع تويتر، يتضح أن هناك موظفين مختصين يُوجدون بمحاذاة الحزام المخصص لحركة الأمتعة وفي يدهم وسادة إسفنجية، يستلمون بها حقائب المسافرين؛ حتى لا تُخدش.

وتعزز اليابان من صورتها كدولة جاذبة للسياحة من خلال نشر مثل هذه المقاطع التي توثق التعامل برقي مع استلام الحقائب، وقبل ذلك نشر حساب اليابان بالعربي فيديو لموظفين مختصين يقومون بتنظيف الحقائب، قبل استلامها من قبل المسافرين.

ويُذكر أن اليابان تتمتع بجمال الطبيعة كما أنها بلد غنية ثقافيًا وتراثيًا.

تعامل راقٍ من موظفي اليابان مع حقائب المسافرين

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