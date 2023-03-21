تعذر رؤية هلال رمضان من مرصدي تمير وحوطة سدير

أفادت قناة “الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير.

من جهة أخرى لم تتمكن وحدة الرصد بمرصد فلكي جامعة المجمعة بحوطة سدير من رصد هلال شهر ⁧رمضان⁩ المبارك لهذا اليوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ الموافق 21 / 3 / 2023م.

تحري رؤية الهلال

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال رمضان، مساء اليوم الثلاثاء.

واستعدت مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.

واشتهر مرصدا سدير وتمير بترائي هلال رمضان المبارك، بينما تتوزع 10 مراصد فلكية أخرى في مختلف أنحاء المملكة.