تعذيب وحشي لطفلة يثير غضب المصريين والشرطة تتدخل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يوثق تعذيبًا وحشيًّا لطفلة مصرية على يد مجموعة من السيدات بالعاصمة المصرية القاهرة.

تفاصيل الوقعة

وفي التفاصيل، ألقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، القبض على 5 سيدات متهمات بالاعتداء على طفلة خلال مقطع فيديو متداول.

تعذيب وحشي

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، رصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو يظهر خلاله بعض السيدات يعتدين على طفلة ويضعن ملحًا وليمونًا في مناطق حساسة من جسدها، وسط صراخ الطفلة.

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهن وأنهن 5 سيدات مقيمات بمنطقة بشتيل دائرة قسم شرطة الوراق.

استهدافهن وضبطهن

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية المصرية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور، رئيس وحدة مباحث الوراق من استهدافهن وضبطهن.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.