تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.12 ريال، 63.50 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.27 ريال، 58.21 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.35 ريال، 55.56 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.59 ريال، 47.62 دولار.