تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء إلى الدراسة- عن بعد- عبر البلاكبورد، وذلك لجميع الطلبة، والمنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها، في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والمهد.

تعليم ينبع

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم ينبع، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد اليوم الأربعاء؛ بسبب تقارير الأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة ينبع عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي اليوم الأربعاء 23/ 8/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليم المهد

كما أعلنت إدارة تعليم المهد تحويل الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، اليوم الأربعاء 23/ 8/ 1444هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.